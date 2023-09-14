ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Осинькин рассказал о финансовой ситуации в «Крыльях Советов»

Специалист работает в самарском клубе с 2020 года.
14 сентября 2023 14:25
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Игорь Осинькин, в настоящий момент возглавляющий «Крылья Советов», рассказал подробности финансовой ситуация в самарском клубе.

«Зарплаты, премиальные игрокам платят вовремя. В этом плане все идеально. Четвертый год, который я работаю в клубе, — день в день. И тут надо отдать должное нашему первому болельщику, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову», — сказал Осинькин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По итогам 7-ми туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на третьем месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

источник: «Спорт-Экспресс»
Сергей Семак: «Зениту» выгоднее взять игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна
Наставник сине-бело-голубых рассказал об экономических реалиях российского футбола.
14.09.2023 14:40
Футбол
автор: Виталий Стопин
Главный тренер «Пари НН» Юран выписан из больницы
Специалист возглавил нижегородский клуб в апреле прошлого года.
14.09.2023 14:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Карпин не исключил, что через три месяца может уйти из сборной России и «Ростова»
Карпин не исключил, что через три месяца может уйти из сборной России и «Ростова»
В нынешнее время случиться может всё, что угодно.
14.09.2023 13:36
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Зенит» отзаявил Ерохина из РПЛ в последний день трансферного окна в России
«Зенит» отзаявил Ерохина из РПЛ в последний день трансферного окна в России
В составе сине-бело-голубых он пять раз выигрывал РПЛ.
14.09.2023 13:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Валерий Карпин: Головин и Миранчук во всём отличаются от футболистов РПЛ
Александр и Алексей уже давно выступают в Европе.
14.09.2023 12:51
Футбол
автор: Виталий Стопин
Кристиян Бистрович перешёл из ЦСКА в «Балтику» на правах аренды
Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа.
14.09.2023 12:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.