Осинькин рассказал о финансовой ситуации в «Крыльях Советов»

Российский специалист Игорь Осинькин, в настоящий момент возглавляющий «Крылья Советов», рассказал подробности финансовой ситуация в самарском клубе.

«Зарплаты, премиальные игрокам платят вовремя. В этом плане все идеально. Четвертый год, который я работаю в клубе, — день в день. И тут надо отдать должное нашему первому болельщику, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову», — сказал Осинькин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По итогам 7-ми туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на третьем месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.