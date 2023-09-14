Сергей Семак: «Зениту» выгоднее взять игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил о неоправданно высокой цене российских футболистов. Наставник действующего чемпиона стран порассуждал на эту тему во время встречи со студентами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это будет очень дорого. Для примера давайте возьмем футболиста уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот игрок выступает, то за него просят € 20 млн и выше. Когда три года назад мы хотели пригласить к себе в состав Марио Фернандеса, то за него просили € 30-35 млн. Для сравнения, «Зенит» Дугласа Сантоса за € 12 млн взял из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения, выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые обойдутся нашему клубу дороже бразильца.

Мы ждём, когда футболисты из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушёл в другие клубы, кто-то, как Дмитрий Васильев, играет в «Зените». И делает это неплохо. Надеюсь, дальше будет ещё лучше», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

«Зенит» за семь матчей набрал 14 очков и сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.