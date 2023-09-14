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В «Зените» объяснили, почему Александр Ерохина исключили из заявки на сезон РПЛ

Ранее сине-бело-голубые отзаявили 33-летний российского полузащитника.
14 сентября 2023 15:17
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 14 сентября, пресс-служба «Зенита» объяснила причину исключения полузащитника Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита»-2 могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду сине-бело-голубых», — сказала пресс-служба «Зенита» в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 33-летний российский полузащитник пять раз становился чемпионом России в составе «Зенита».

В текущем сезоне Александр Ерохин провёл семь матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

источник: Чемпионат.com
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