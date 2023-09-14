Безбородов назначен главным арбитром на матч чемпионата России впервые после скандала в Грозном

Определены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура Российской премьер-лиги.

Так, впервые с 30 июля главным судьей матча РПЛ будет Владислав Безбородов, которому доверено обслуживать встречу «Урала» и «Факела». Безбородов не получил назначений после того, как нарушил протокол VAR в матче «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

15 сентября (пятница) «Динамо» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый. mvideo.ru РЕКЛАМА Перейти на сайт Не пропустите выход HONOR 90

16 сентября (суббота) ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников. «Ахмат» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Олег Соколов. «Спартак» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин. «Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.

17 сентября (воскресенье) «Урал» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов. «Рубин» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков. «Локомотив» — «Оренбург»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.