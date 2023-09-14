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Денис Бояринцев: Абаскаль может не доработать в «Спартаке» до зимы

Красно-белые в августе играли ниже собственных возможностей.
14 сентября 2023 15:32
автор: Виталий Стопин

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев считает, что наставник «Спартак» Гильермо Абаскаля может не доработать свой контракт с красно-белыми.

«Если не будет результата, а «Спартак» не будет цепляться за верхнюю строчку, то может дойти и до отставки. Критики команды и Абаскаля сейчас достаточно. Не исключаю вариант, что до зимы испанец может и недоработать. Но это ни к чему не приведёт. Безусловно, смена тренера встряхнёт команду. Отставок за своё время в «Спартаке» я видел много, это всегда определённая встряска. Сложно сказать, кого можно позвать на пост наставника красно-белых», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

«Спартак» в семи матчах набрал 10 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч красно-белые проведут дома 16 сентября, когда к ним в гости пожалует «Сочи».

источник: Чемпионат.com
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