Зарплатная ведомость «Реала» почти на 500 млн евро больше, чем у «Барселоны»

Стали известны новый потолок зарплат клубов чемпионата Испании.

Отметим, что в этот лимит входят заработные платы футболистов, главного тренера, его помощнику и физиотерапевту. Также в него входят расходы на академию клуба.

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, самый высокий лимит установлен для «Реала» – 727,45 млн евро (по сравнению с февралем увеличился на 43,99 млн). На второй строчке находится мадридский «Атлетико» – 296,36 млн (-19,46 млн), а на третьей «Барселона» с лимитом в 270,03 млн (- 378,79 млн).

Добавим, что наименьший лимит у «Алавеса». Он составляет 31,28 млн евро.