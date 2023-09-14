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Бонуччи поделился подробностями скандального ухода из «Ювентуса»

Летом 2023 года он перешёл в берлинский «Унион».
14 сентября 2023 15:51
автор: Виталий Овсянников

Итальянский защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи поделился подробностями скандального ухода из туринского «Ювентуса».

«Это ложь, что в октябре мне сообщили о будущем проекте, в котором исключили меня из «Ювентуса». На самом деле именно в октябре у меня появилась возможность продолжить переговоры о продлении контракта. Затем я услышал в интервью тренера, что мне якобы ещё в феврале этого года сообщили, что я больше не буду частью команды «Ювентуса». Это тоже неправда. Затем 13 июля Джунтоли и Манна пришли ко мне домой и унизили меня, сказав, что даже моё присутствие в раздевалке и на поле будет мешать развитию клуба», — цитирует Бонуччи издание Sport Mediaset.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский защитник намерен обратиться в суд, так как туринская команда убрала его из состава без объяснения причин. Кроме того, клуб не предоставил футболисту необходимых условий для тренировок. Таким образом, «Ювентус» нанес игроку профессиональный и имиджевый ущерб.

Летом 2023 года 36-летний Леонардо Бонуччи ушёл из «Ювентуса» и подписал контракт с берлинским «Унионом».

источник: Sport Mediaset
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