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В «Реале Сосьедад» сообщили о состоянии Захаряна после болезни

Игрок пропустил всю предыдущую неделю тренировок из-за вируса.
14 сентября 2023 16:05
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба «Реала Сосьедад» рассказала о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна. 20-летний Захарян пропустил всю предыдущую неделю тренировок «Сосьедада» из-за болезни.

«Арсен Захарян работает в общей группе наравне со своими товарищами по команде. Поедет ли он на игру против «Реала» в Мадрид? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», - передает слова источника Sport24.

19 августа Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» на шесть лет. Он является воспитанником «Динамо» и провёл за московский клуб 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

источник: Sport24.ru
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