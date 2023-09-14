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«Спартак» желает подписать форварда «Фламенго» Педро 

Московскому клубу не удалось заключить сделку этим летом. 
14 сентября 2023 16:14
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Спартака» намерено приобрести нападающего «Фламенго» Педро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, красно-белые пытались подписать бразильца прошедшим летом, однако отказались от этой сделки в дальнейшем. Сообщается, что московский клуб может вернуться к данному варианту в зимнее трансферное окно.

Педро присоединился к «Фламенго» в конце 2020 года. В прошедшем сезоне за бразильский клуб 26-летний футболист провёл 44 матча, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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