«Спартак» желает подписать форварда «Фламенго» Педро 

Руководство «Спартака» намерено приобрести нападающего «Фламенго» Педро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, красно-белые пытались подписать бразильца прошедшим летом, однако отказались от этой сделки в дальнейшем. Сообщается, что московский клуб может вернуться к данному варианту в зимнее трансферное окно.

Педро присоединился к «Фламенго» в конце 2020 года. В прошедшем сезоне за бразильский клуб 26-летний футболист провёл 44 матча, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.