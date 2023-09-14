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«Родина» арендовала полузащитника Солтмурада Бакаева у «Рубина» 

Игрок принадлежит казанскому клубу с 2020 года. 
14 сентября 2023 16:23

«Родина» объявила о переходе хавбека «Рубина» Солтмурада Бакаева на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Как утверждает источник, у столичного клуба будет право выкупить 24-летнего футболиста в конце сезона-2023/2024.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Он перешёл в «Рубин» в январе 2020 года и с тех пор сыграл за команду 92 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

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