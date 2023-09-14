«Родина» арендовала полузащитника Солтмурада Бакаева у «Рубина» 

«Родина» объявила о переходе хавбека «Рубина» Солтмурада Бакаева на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Как утверждает источник, у столичного клуба будет право выкупить 24-летнего футболиста в конце сезона-2023/2024.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Он перешёл в «Рубин» в январе 2020 года и с тех пор сыграл за команду 92 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.