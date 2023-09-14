ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Озбилиз заявил, что «Спартак» является самым популярным клубом в России

Футболист ранее выступал за московский клуб.
14 сентября 2023 16:31
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о популярности российских клубов. «Нет сомнений, что «Спартак» — самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но, на мой взгляд, не так сильно, как красно-белые.

«Зенит» был более успешен в Европе в последнее время, о нем часто там говорили. Но фан-база у «Спартака» все же больше», — приводит слова Озбилиза «РБ Спорт».

Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Всего за клуб футболист провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. «Спартак» после 7 туров РПЛ занимает 9-е место в турнирной таблице.

источник: «РБ-Спорт»
ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в турецкий «Ризерспор» на правах аренды
Перед этим московский клуб продлил контракт с нападающим.
14.09.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Родина» арендовала полузащитника Солтмурада Бакаева у «Рубина» 
Игрок принадлежит казанскому клубу с 2020 года. 
14.09.2023 16:23
Футбол
«Спартак» желает подписать форварда «Фламенго» Педро 
Московскому клубу не удалось заключить сделку этим летом. 
14.09.2023 16:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник «Крыльев» Липовой стал игроком «Нефтехимика»
Игрок перешёл на правах аренды.
14.09.2023 16:08
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Реале Сосьедад» сообщили о состоянии Захаряна после болезни
Игрок пропустил всю предыдущую неделю тренировок из-за вируса.
14.09.2023 16:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Это не тренер, посоветовала бы ему не работать». Тарасова раскритиковала Карпина
В игрес Катаром за команду играл только один легионер — Александр Головин из «Монако».
14.09.2023 15:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.