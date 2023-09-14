Озбилиз заявил, что «Спартак» является самым популярным клубом в России

Экс-хавбек «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о популярности российских клубов. «Нет сомнений, что «Спартак» — самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но, на мой взгляд, не так сильно, как красно-белые.

«Зенит» был более успешен в Европе в последнее время, о нем часто там говорили. Но фан-база у «Спартака» все же больше», — приводит слова Озбилиза «РБ Спорт».

Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Всего за клуб футболист провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. «Спартак» после 7 туров РПЛ занимает 9-е место в турнирной таблице.