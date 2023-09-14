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ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в турецкий «Ризерспор» на правах аренды

Перед этим московский клуб продлил контракт с нападающим.
ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в турецкий «Ризерспор» на правах аренды
14 сентября 2023 16:41
автор: Александр Бойченко
автор фото: РИА Новости

ПФК ЦСКА объявил о переходе аргентинского нападающего в турецкий клуб «Ризерспор» на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Помимо этого, руководство армейцев продлило контракт с Гайчем до лета 2026 года.

«Желаем Адольфо успехов в Турции!» – написала пресс-служба армейцев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Гайч принял участие в четырех матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, Гайч пополнил красно-синие ряды в августе 2020 года. Футболист перешел из аргентинского «Сан-Лоренсо» за 8,50 миллионов евро.

источник: ПФК ЦСКА
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