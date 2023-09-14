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Радич объяснил, при каком условии уровень сборной России станет выше 

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований 
14 сентября 2023 16:52
автор: Глеб Шевяков

Бывший голкипер «Ростова» Деян Радич рассказал, что необходимо российскому футболу ради повышения уровня национальной команды.

«Уровень сборной России поднимется, если, условно, 50 российских футболистов будут играть за рубежом. И будут там лидерами. Сейчас российские футболисты, видимо, не готовы идти в средние клубы и быть там лидерами. Футболисты предпочитают оставаться на родине. Это нормально. Если бы имел возможность в Сербии играть в хорошем клубе, получать большие деньги, выступать в еврокубках — то тоже бы никуда не поехал», – приводит слова бывшего сербского футболиста «РБ Спорт».

В текущем месяце национальная команда России сыграли три товарищеских матча. Две игры состоялись против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также подопечные Валерия Карпина провели встречу с национальной командой Катара (1:1).

источник: «РБ-Спорт»
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