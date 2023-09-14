Радич объяснил, при каком условии уровень сборной России станет выше 

Бывший голкипер «Ростова» Деян Радич рассказал, что необходимо российскому футболу ради повышения уровня национальной команды.

«Уровень сборной России поднимется, если, условно, 50 российских футболистов будут играть за рубежом. И будут там лидерами. Сейчас российские футболисты, видимо, не готовы идти в средние клубы и быть там лидерами. Футболисты предпочитают оставаться на родине. Это нормально. Если бы имел возможность в Сербии играть в хорошем клубе, получать большие деньги, выступать в еврокубках — то тоже бы никуда не поехал», – приводит слова бывшего сербского футболиста «РБ Спорт».

В текущем месяце национальная команда России сыграли три товарищеских матча. Две игры состоялись против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также подопечные Валерия Карпина провели встречу с национальной командой Катара (1:1).