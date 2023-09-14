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Тухель считает, что немецкому футболу нужна перестройка

Ранее национальная команда лишилась тренера.
14 сентября 2023 16:55
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о кризисе в сборной Германии.

«В немецком футболе назрели изменения. Недостаточно просто выиграть матч. Нужна перестройка. Мы же делаем все возможное в клубном футболе, чтобы немецкий футбол вновь двигался в правильном направлении», — сказал Тухель на пресс-конференции.

После поражения от Японии (1:4) в товарищеском матче Немецкий футбольный союз отправил в отставку главного тренера национальной команды Ханса-Дитера Флика. Его место временно занял Руди Феллер. Под его руководством немецкая сборная в товарищеском матче обыграла Францию (2:1).

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