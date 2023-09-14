ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока 2023 года 

Стали известны 12 номинантов на награду The Best Men’s Player по итогам текущего года. Рейтинг был опубликован пресс-службой ФИФА.

На звание лучшего футболиста года претендуют Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср», Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона», Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи», Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

В прошлом году победителем номинации стал форвард «Интер Майами» Лионель Месси, который ранее выступал в составе «ПСЖ».

Голосование за лучшего игрока года проходит согласно выбору болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных.