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ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока 2023 года 

В списке оказались 12 игроков. 
14 сентября 2023 17:00
автор: Глеб Шевяков

Стали известны 12 номинантов на награду The Best Men’s Player по итогам текущего года. Рейтинг был опубликован пресс-службой ФИФА.

На звание лучшего футболиста года претендуют Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср», Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона», Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи», Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

В прошлом году победителем номинации стал форвард «Интер Майами» Лионель Месси, который ранее выступал в составе «ПСЖ».

Голосование за лучшего игрока года проходит согласно выбору болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных.

источник: ФИФА (FIFA)
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