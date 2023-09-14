Стали известны номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА 

Представлены пять специалистов, которые номинированы на награду The Best Men’s Coach по итогам 2023 года. Рейтинг опубликовала пресс-служба ФИФА.

В борьбе за приз поборются испанцы Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хави («Барселона»), итальянские специалисты в лице Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (сборная Италии, экс-наставник «Наполи»), а также представитель Австралии Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»).

Победителем прошлого сезона в данной номинации стал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Национальная команда под его руководством выиграла чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре.