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Пять голкиперов претендуют на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА 

Один из футболистов отправился в чемпионата Саудовской Аравии в прошедшее межсезонье. 
14 сентября 2023 17:26
автор: Глеб Шевяков

ФИФА огласила пять номинантов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года.

В данный список вошли Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Онана («Манчестер Юнайтед»), тер Штеген («Барселона») и Буну, который в августе перешёл из «Севильи» в саудовский «Аль-Хиляь».

В прошлом сезоне победителем данной награды стал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В 2022 году он являлся основным голкипером аргентинской национальной команды, которая стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре.

источник: ФИФА (FIFA)
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