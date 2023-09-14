Пять голкиперов претендуют на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА 

ФИФА огласила пять номинантов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года.

В данный список вошли Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Онана («Манчестер Юнайтед»), тер Штеген («Барселона») и Буну, который в августе перешёл из «Севильи» в саудовский «Аль-Хиляь».

В прошлом сезоне победителем данной награды стал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. В 2022 году он являлся основным голкипером аргентинской национальной команды, которая стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре.