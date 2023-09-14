Александр Мостовой оценил товарищеские матчи сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеских матчах национальной команды.

«Смотрел матчи без особого интереса, то, что в принципе я говорил и раньше. Мы себя засовываем в такое положение, что уже многие, с кем я разговаривал, не смотрят эти игры. Я понимаю, с чем это связано. Во-первых, интерес падает от того, что мы нигде не участвуем, и это логично. И от соперника, с которым играем. Кому было прям интересно смотреть олимпийскую сборную Египта против сборной России? Конечно, половине неинтересно. Поэтому с Катаром более-менее было интересно посмотреть, но то, что мы увидели, было печально», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

Напомним, 12 сентября российская сборная сыграла вничью (1:1) против сборной Катара. На 70-й минуте первый гол забил нападающий сборной Катара Ахмед Алаэльдин. На 90-й минуте встречи сборной России удалось сравнять счёт — отличился Александр Солдатенков.

Ранее команда до 23 лет сыграла две встречи со сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а во втором Россия уступила со счётом 1:2.