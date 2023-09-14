Дмитрий Губерниев заявил, что российские футболисты в Европе никому не нужны

Известный спортивный блогер и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал молодым футболистам уезжать в Европу.

«Я бы тоже рекомендовал Валерию Карпину возглавить миланский «Интер». Но, к сожалению, квалификация наших футболистов недостаточна, чтобы играть в Европе. Можно рекомендовать все, что угодно, но никто не поедет в Европу. Наши футболисты там никому не нужны. Если бы был спрос, то наши футболисты заполонили бы чемпионаты Европы, как это сделали наши хоккеисты в НХЛ. Сказать легко, сделать сложно», — сказал Губерниев Sport24.

Ранее сборная России провела товарищеский матч против национальной команды Катара. Матч завершился со счетом 1:1.

В настоящее время российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров из-за санкций УЕФА и ФИФА.