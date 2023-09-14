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Николай Валуев: Карпин должен отвечать за свои слова

Ранее специалист посоветовал российским игрокам уезжать за границу.
14 сентября 2023 17:55
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Я не футбольный специалист, не знаком с Карпиным и не знаю, что он хотел донести этой фразой. Могу лишь высказать свое субъективное мнение — возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества и это принесет в дальнейшем пользу сборной. Карпин является тренером сборной и тренером «Ростова», ему виднее. Он не мальчик и должен отвечать за слова. Его слова — его мнение, взвешенное, наверное, не на эмоциях», - приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Ранее специалист посоветовал своим подопечным уезжать играть за границу.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.

источник: «РБ-Спорт»
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