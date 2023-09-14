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«Барселона» планирует подписал форварда «Атлетика» Уильямса

Речь идёт о младшем футболисте в семье Нико. 
14 сентября 2023 18:08
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, каталонский клуб вступил в переговоры по потенциальном трансферу 21-летнего игрока. Сообщается, что в услугах испанского футболиста лично заинтересован гланый тренер сине-гранатовых Хави.

Уильямс является воспитанником клуба из Бильбао. В нынешнем сезоне за «Атлетик» он провёл четыре матча и отдал четыре результативные передачи. Его одноклубником является его старший брат Иньяки Уильямс. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

источник: Sport.es
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