«Барселона» планирует подписал форварда «Атлетика» Уильямса

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность приобретения нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, каталонский клуб вступил в переговоры по потенциальном трансферу 21-летнего игрока. Сообщается, что в услугах испанского футболиста лично заинтересован гланый тренер сине-гранатовых Хави.

Уильямс является воспитанником клуба из Бильбао. В нынешнем сезоне за «Атлетик» он провёл четыре матча и отдал четыре результативные передачи. Его одноклубником является его старший брат Иньяки Уильямс. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.