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Джейдон Санчо отстранён от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» 

Игрок присоединился к английскому клубу летом 2021 года. 
14 сентября 2023 18:24
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» принял решение отстранить форварда команды Джейдона Санчо от командных тренировок. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хан недоволен работой футболиста на тренировках и именно поэтому он не попадает в стартовый состав команды. Позже 23-летний игрок заявил, что по его мнению это произошло по другим причинам.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне за команду тен Хага он сыграл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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