ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо принял крещение 

В этом году экс-футболисту исполнится 47 лет. 
14 сентября 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Известный бывший нападающий национальной команды Бразилии Роналду Луис Назариу ди Лима сообщил, что принял крещение.

«Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я еще не был крещен ранее. Благодаря причастию я чувствую себя возрожденным как дитя Божие — новым более осознанным и глубоким смыслом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь», — сообщил бразилец в своих соцсетях.

Роналду на клубном уровне в своей карьере выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Он дважды выигрывал «Золотой мяч» и является двухкратным чемпионом мира.

источник: «Советский спорт»
Слуцкого на год отстранили от футбола
Наказание носит условный характер.
14.09.2023 19:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Черчесов подписал контракт с «Арсеналом»
Срок соглашения не называется.
14.09.2023 18:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Джейдон Санчо отстранён от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» 
Игрок присоединился к английскому клубу летом 2021 года. 
14.09.2023 18:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пермский «Амкар» победил «Челябинск» и вышел в 4-й раунд Кубка России
Пермский «Амкар» победил «Челябинск» и вышел в 4-й раунд Кубка России
Команды играют в пути регионов.
14.09.2023 18:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» планирует подписал форварда «Атлетика» Уильямса
Речь идёт о младшем футболисте в семье Нико. 
14.09.2023 18:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Николай Валуев: Карпин должен отвечать за свои слова
Ранее специалист посоветовал российским игрокам уезжать за границу.
14.09.2023 17:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.