Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо принял крещение 

Известный бывший нападающий национальной команды Бразилии Роналду Луис Назариу ди Лима сообщил, что принял крещение.

«Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я еще не был крещен ранее. Благодаря причастию я чувствую себя возрожденным как дитя Божие — новым более осознанным и глубоким смыслом. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь», — сообщил бразилец в своих соцсетях.

Роналду на клубном уровне в своей карьере выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Он дважды выигрывал «Золотой мяч» и является двухкратным чемпионом мира.