Канчельскис назвал лимит легионеров вредоносной программой 

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российским футболистам не даёт. Он даёт им только гарантированное место в составе», — приводит слова 54-летнего эксперта «РБ Спорт».

Согласно сезону-2023/2024 в команде Российской премьер-лиги в стартовом составе может находиться восемь иностранных футболистов, а в заявку на игру можно включить 13 игроков из-за рубежа. Впервые лимит на легионеров в российском футболе появился в 1990-е годы.