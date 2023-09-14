ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Канчельскис назвал лимит легионеров вредоносной программой 

Правило существует с 90-х годов. 
14 сентября 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российским футболистам не даёт. Он даёт им только гарантированное место в составе», — приводит слова 54-летнего эксперта «РБ Спорт».

Согласно сезону-2023/2024 в команде Российской премьер-лиги в стартовом составе может находиться восемь иностранных футболистов, а в заявку на игру можно включить 13 игроков из-за рубежа. Впервые лимит на легионеров в российском футболе появился в 1990-е годы.

источник: «РБ-Спорт»
Рейтинг 100 лучших футболистов в истории: Месси — 1-й, Яшин — 28-й
Советский голкипер опередил многих.
14.09.2023 19:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Слуцкого на год отстранили от футбола
Слуцкого на год отстранили от футбола
Наказание носит условный характер.
14.09.2023 19:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Черчесов подписал контракт с «Арсеналом»
Срок соглашения не называется.
14.09.2023 18:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо принял крещение 
В этом году экс-футболисту исполнится 47 лет. 
14.09.2023 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джейдон Санчо отстранён от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» 
Игрок присоединился к английскому клубу летом 2021 года. 
14.09.2023 18:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пермский «Амкар» победил «Челябинск» и вышел в 4-й раунд Кубка России
Пермский «Амкар» победил «Челябинск» и вышел в 4-й раунд Кубка России
Команды играют в пути регионов.
14.09.2023 18:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.