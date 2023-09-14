Рейтинг 100 лучших футболистов в истории: Месси — 1-й, Яшин — 28-й

Компания GDC Media опубликовала список 100 лучших футболистов в истории.

Первое место в рейтинге досталось аргентинцу Лионелю Месси, а второе — португальцу Криштиану Роналду.

Следом в топ-10 за ними расположились Пеле (Бразилия), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо Ди Стефано (Испания/Аргентина), Хави (Испания), Йохан Кройф (Нидерланды), Роналдо (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия).

В топ-100 оказался лишь один представитель СССР/России — Лев Яшин занял в списке 28-е место.

Рейтинг вызвал бурные обсуждения среди болельщиков — многие с ним не согласны и даже высмеивают.