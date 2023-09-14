«Рубин» объявил о подписании контракта с аргентинцем Валентиной Вадой

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Валентиной Вадой.

Соглашение было подписано сроком на два года до 30 июня 2025 года.

В послужном списке 25-летнего хавбека значатся такие клубы, как: «Бордо», «Сент-Этьен» (оба – Франция), «Альмерия», «Тенерифе» и «Сарагоса» (все – Испания).

После семи туров «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе шесть баллов. В следующем матче команда примет «Зенит». Встреча состоится 17 сентября и начнется в 17:30 на «Ак Барс Арене».