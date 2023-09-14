«За что?!» Генич прокомментировал решение отстранить Слуцкого

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал решение отстранить Леонида Слуцкого на год условно от футбольной деятельности.

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался. За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… «судьбоносные» ребята», - написал Генич в своём Telegram-канале.

Слуцкий был наказан комитетом по этике за свои высказывания в «Коммент.Шоу»

Специалиста на год условно отстранили от футбола и оштрафовали на 100 000 рублей за неэтичное поведение.

В выпуске от 14 августа «Коммент.Шоу» Слуцкий назвал журналиста «дебилом». Корреспондент спросил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу о его результативности, тот ответил угрозами, пообещав в следующий раз «засунуть телефон в одно место».