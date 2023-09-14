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«За что?!» Генич прокомментировал решение отстранить Слуцкого

Специалист отстранён на год условно.
14 сентября 2023 19:55
автор: Александр Кожевников

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал решение отстранить Леонида Слуцкого на год условно от футбольной деятельности.

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался. За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… «судьбоносные» ребята», - написал Генич в своём Telegram-канале.

Слуцкий был наказан комитетом по этике за свои высказывания в «Коммент.Шоу»

Специалиста на год условно отстранили от футбола и оштрафовали на 100 000 рублей за неэтичное поведение.

В выпуске от 14 августа «Коммент.Шоу» Слуцкий назвал журналиста «дебилом». Корреспондент спросил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу о его результативности, тот ответил угрозами, пообещав в следующий раз «засунуть телефон в одно место».

источник: «Советский спорт»
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