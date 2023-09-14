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Бывший глава по этике РФС считает, что Леонид Слуцкий заслуживает наказания за свои высказывания

Ранее российский специалист грубо оскорбил работника СМИ.
14 сентября 2023 19:57
автор: Глеб Шевяков

Экс-глава комитета по этике Российского футбольного Семён Андреев уверен, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заслужил наказание за свои высказывания в адрес журналиста.

Ранее 52-летний специалист поделился мнением о скандале с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и корреспондентом «РБ Спорт», назвав второго «19‑летним дебилом» в эфире программы на Youtube-шоу.

«Я бы его тоже наказал. Считаю, что он заслужил наказание. Нельзя оскорблять людей, надо общаться нормально, — приводит слова Андреев «Матч ТВ».

По итогам расследования этого инцидента РФС отстранил Слуцкого от футбола на год условно, а также оштрафовал его на 100 000 рублей за неэтичное поведение.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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