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Нападающим «Фламенго» Педро интересовались «Спартак», ЦСКА и «Зенит»

Об этом рассказал агент игрока.
14 сентября 2023 20:17
автор: Денис Владимиров

Даниэль Нассиф, агент форварда бразильского клуба «Фламенго» Педро, высказался по поводу слухов о том, что его клиентом прошедшим летом интересовался московский «Спартак».

«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга были ближе всех к возможному трансферу», – приводит слова Нассифа Sport24.

Педро выступает за «Фламенго» с 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел в составе клуба 44 матча, забил 27 голов и отметился четырьмя ассистами.

На счету игрока шесть матчей и один мяч за сборную Бразилии.

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