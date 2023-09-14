Нападающим «Фламенго» Педро интересовались «Спартак», ЦСКА и «Зенит»

Даниэль Нассиф, агент форварда бразильского клуба «Фламенго» Педро, высказался по поводу слухов о том, что его клиентом прошедшим летом интересовался московский «Спартак».

«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Клуб из Петербурга были ближе всех к возможному трансферу», – приводит слова Нассифа Sport24.

Педро выступает за «Фламенго» с 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел в составе клуба 44 матча, забил 27 голов и отметился четырьмя ассистами.

На счету игрока шесть матчей и один мяч за сборную Бразилии.