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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Кайлом Уокером 

Ранее англичанином интересовалась «Бавария».
14 сентября 2023 20:32
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Как утверждает источник, 33-летний футболист продлил соглашение с небесно-голубыми на три года.

Ранее появилась информация, что «Бавария» рассчитывала подписать игрока сборной Англии в прошедшее летнее трансферное окно.

Уокер выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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