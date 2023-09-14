«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Кайлом Уокером 

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Как утверждает источник, 33-летний футболист продлил соглашение с небесно-голубыми на три года.

Ранее появилась информация, что «Бавария» рассчитывала подписать игрока сборной Англии в прошедшее летнее трансферное окно.

Уокер выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он сыграл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.