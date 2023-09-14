Руслан Нигматуллин: у Абаскаля много отличных футболистов, но нет одного основного состава

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил работу московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«У красно-белых широкая обойма игроков, набирается на два состава. Но большое количество хороших игроков не всегда приводит к хорошей команде. У Абаскаля есть много отличных футболистов, но нет одного основного состава», – приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В матче восьмого тура москвичи примут на домашней арене «Сочи». Встреча состоится 16 сентября.