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Руслан Нигматуллин: у Абаскаля много отличных футболистов, но нет одного основного состава

Экс-вратарь «Спартака» высказался о проблемах красно-белых.
14 сентября 2023 20:40
автор: Денис Владимиров

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил работу московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«У красно-белых широкая обойма игроков, набирается на два состава. Но большое количество хороших игроков не всегда приводит к хорошей команде. У Абаскаля есть много отличных футболистов, но нет одного основного состава», – приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После семи туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В матче восьмого тура москвичи примут на домашней арене «Сочи». Встреча состоится 16 сентября.

источник: Чемпионат.com
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