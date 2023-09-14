Марио Балотелли в ближайшее время расторгнет со «Сьоном»

Форвард Марио Балотелли принял решение расторгнуть свой контракт со «Сьоном». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в четверг, 14 сентября, стороны договорились о расторжении трудового договора. Сообщается, что 33-летний футболист в скором времени может вернуться в «Адана Демирспор», за который играл два года назад.

Балотелли в составе «Сьона» сыграл 19 матчей и забил шесть голов. Его рыночная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.