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Марио Балотелли в ближайшее время расторгнет со «Сьоном»

Итальянец присоединился к швейцарской команде в прошлом году. 
14 сентября 2023 20:46
автор: Глеб Шевяков

Форвард Марио Балотелли принял решение расторгнуть свой контракт со «Сьоном». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в четверг, 14 сентября, стороны договорились о расторжении трудового договора. Сообщается, что 33-летний футболист в скором времени может вернуться в «Адана Демирспор», за который играл два года назад.

Балотелли в составе «Сьона» сыграл 19 матчей и забил шесть голов. Его рыночная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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