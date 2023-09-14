Наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу

Бывший главный тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий сможет продолжить участвовать в шоу, несмотря на наказание комитета по этике в виде условного отстранения от футбольной деятельности на год

«В случае повторного нарушения регламента комитета по этике, запрет на футбольную деятельность не будет распространяться на участие Слуцкого в шоу, так как это не делает его субъектом футбола», — приводит слова источника «Спорт-Экспресс».

Ранее 52-летний специалист поделился мнением о скандале с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и корреспондентом «РБ Спорт», назвав второго «19‑летним дебилом» в эфире программы на Youtube-шоу.

По итогам расследования этого инцидента РФС отстранил Слуцкого от футбола на год условно, а также оштрафовал его на 100 000 рублей за неэтичное поведение.