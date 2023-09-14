Андрей Канчельскис: последнее время поведение Слуцкого неадекватное

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отстранение бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого на год условно.

«Последнее время поведение Слуцкого неадекватное. То передачи какие-то, то что-то другое. Ну, так, конечно же, нельзя! Реально наказание заслуженное. Должен понять, что такое поведение не красит его. Не знаю, может какие-то проблемы у него есть, что он так себя ведет. Надо разобраться, вдруг, действительно, есть какие-то причины. Был тренером великого клуба ЦСКА, сборной, и вдруг такое поведение... В Европе у тренеров бывали какие-то высказывания, но такого поведения я не видел», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Ранее 52-летний специалист поделился мнением о скандале с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и корреспондентом «РБ Спорт», назвав второго «19‑летним дебилом» в эфире программы на Youtube-шоу.

По итогам расследования этого инцидента РФС отстранил Слуцкого от футбола на год условно, а также оштрафовал его на 100 000 рублей за неэтичное поведение.