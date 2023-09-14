ФИФА не будет брать в расчёт результаты ЧМ-2022 в голосовании за звание лучшего игрока года

В четверг, 14 сентября, стали известны имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Согласно критериям организации, достижения игроков будут оцениваться в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, однако их выступление на чемпионате мира в Катаре, который состоялся в прошлом году, учитываться не будет, так как он завершился на день ранее.

В списке номинантов оказались Хулиан Альварес, Марцело Брозович, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Родри, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Деклан Райс, Бернарду Силва и Хвича Кварацхелия.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре выиграла национальная команда Аргентины во главе с Лионелем Скалони.