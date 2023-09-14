ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ФИФА не будет брать в расчёт результаты ЧМ-2022 в голосовании за звание лучшего игрока года

Победителем мундиаля прошлого года стала сборная Аргентины. 
14 сентября 2023 21:05
автор: Глеб Шевяков

В четверг, 14 сентября, стали известны имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Согласно критериям организации, достижения игроков будут оцениваться в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, однако их выступление на чемпионате мира в Катаре, который состоялся в прошлом году, учитываться не будет, так как он завершился на день ранее.

В списке номинантов оказались Хулиан Альварес, Марцело Брозович, Кевин Де Брейне, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Родри, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Деклан Райс, Бернарду Силва и Хвича Кварацхелия.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре выиграла национальная команда Аргентины во главе с Лионелем Скалони.

источник: «Советский спорт»
Нападающий «Пари НН» Сулейманов перешёл в «Локомотив на правах аренды
Футболист вернулся в клуб, где начинал карьеру.
14.09.2023 21:13
Футбол
автор: Денис Владимиров
Андрей Канчельскис: последнее время поведение Слуцкого неадекватное
Ранее российский специалист грубо оскорбил работника СМИ.
14.09.2023 20:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Наказание комитета по этике РФС не запрещает Слуцкому участвовать в футбольных шоу
Примечательно, что Слуцкий был наказан за высказывание именно в подобном шоу.
14.09.2023 20:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Марио Балотелли в ближайшее время расторгнет со «Сьоном»
Итальянец присоединился к швейцарской команде в прошлом году. 
14.09.2023 20:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руслан Нигматуллин: у Абаскаля много отличных футболистов, но нет одного основного состава
Экс-вратарь «Спартака» высказался о проблемах красно-белых.
14.09.2023 20:40
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Кайлом Уокером 
Ранее англичанином интересовалась «Бавария».
14.09.2023 20:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.