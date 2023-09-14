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Червиченко считает, что РФС оштрафовал Слуцкого за правду

Экс-тренер «Рубина» наказан за слова в адрес журналиста.
14 сентября 2023 21:27
автор: Денис Владимиров

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал наказание, вынесенное комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в отношении бывшего главного тренера казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ранее РФС оштрафовал 52-летнего специалиста на 100 тысяч рублей и условно отстранил его от любой футбольной деятельности на один год. Слуцкий был наказан за грубость в адрес журналиста, которого он назвал «19-летним дебилом».

«Для меня странно, когда штрафуют человека, не практикующего футбольную деятельность, а ещё более странно, когда штрафуют за правду. В моем понимании, журналист решил попиариться и прорекламировать себя посредством предоставления неудобств Дзюбе и Слуцкому», – приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Слуцкий является трёхкратным чемпионом России с ЦСКА. Также во главе столичной команды он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

источник: «РИА Новости»
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