Червиченко считает, что РФС оштрафовал Слуцкого за правду

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал наказание, вынесенное комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в отношении бывшего главного тренера казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонида Слуцкого.

Ранее РФС оштрафовал 52-летнего специалиста на 100 тысяч рублей и условно отстранил его от любой футбольной деятельности на один год. Слуцкий был наказан за грубость в адрес журналиста, которого он назвал «19-летним дебилом».

«Для меня странно, когда штрафуют человека, не практикующего футбольную деятельность, а ещё более странно, когда штрафуют за правду. В моем понимании, журналист решил попиариться и прорекламировать себя посредством предоставления неудобств Дзюбе и Слуцкому», – приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Слуцкий является трёхкратным чемпионом России с ЦСКА. Также во главе столичной команды он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.