Колосков считает, что уход Карпина будет потерей для российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной и «Ростова».

«Если Карпин уйдёт, будет найден новый тренер для сборной. Ему надо дать отдохнуть, профессия тренера сама заставит его вернуться, когда будет время. Вот руководством «Ростова» такая информация должна быть воспринята негативно. У команды неважно идут дела в чемпионате России. А после этих слов тренера мотивация игроков может пошатнуться. Заменить его реально, но уход Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола», — приводит слова Колоскова RT.

Ранее специалист посоветовал своим подопечным уезжать играть за границу.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1.