Андрей Червиченко: Бонгонда хватило на матча четыре

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил подписание красно-белыми конголезского нападающего Тео Бонгонда.

«Поначалу показалось, что «Спартак» очень хорошо угадал с Бонгонда. Но его хватило на матча четыре, пока больше не удивляет. Может быть, покажет ещё что-то хорошее. По Бонгонда видно, что деньги уже не на ветер — польза есть», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. В составе москвичей форвард провёл девять матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.