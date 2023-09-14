ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Червиченко: Бонгонда хватило на матча четыре

Экс-президент «Спартака» оценил трансфер нападающего.
14 сентября 2023 21:49
автор: Денис Владимиров

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил подписание красно-белыми конголезского нападающего Тео Бонгонда.

«Поначалу показалось, что «Спартак» очень хорошо угадал с Бонгонда. Но его хватило на матча четыре, пока больше не удивляет. Может быть, покажет ещё что-то хорошее. По Бонгонда видно, что деньги уже не на ветер — польза есть», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Бонгонда перешёл в «Спартак» в июле. Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 2026 года. В составе москвичей форвард провёл девять матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
Глеб считает, что приезд ЦСКА на матч в Беларусь соберёт полный стадион 
Бывший футболист оценил возможность провести встречу между российским и белорусским клубами.
14.09.2023 22:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник ЦСКА Карпов перешёл на правах аренды в «Уфу»
21-летний футболист будет набираться опыта во Второй лиге.
14.09.2023 22:27
Футбол
автор: Денис Владимиров
Бывший голкипер тульского «Арсенала» Шамов переходит в «Рубин»
С июля игрок является свободным агентом. 
14.09.2023 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Бистровича допустил, что полузащитник может не вернуться в ЦСКА
Хорват продолжит карьеру в «Балтике».
14.09.2023 22:15
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Пачука» предложила Эдену Азару поиграть в чемпионате Мексики 
Ранее сообщалось, что бельгиец планирует завершить карьеру. 
14.09.2023 22:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гаджиев прокомментировал заявление Карпина о том, что он может уйти из сборной России
Наставник допустил, что уедет в Эстонию.
14.09.2023 22:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Пари НН» назвали причину, по которой отпустили Сулейманова в аренду в «Локомотив» 
Игрок является воспитанником московского клуба. 
14.09.2023 21:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.