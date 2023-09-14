В «Пари НН» назвали причину, по которой отпустили Сулейманова в аренду в «Локомотив» 

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему клуб принял предложение «Локомотива» по аренде нападающего Тимура Сулейманова.

О сделке было объявлено в четверг, 14 сентября. Железнодорожники имеют право выкупить футболиста по ходу сезона-2023/2024.

«Тимур очень хотел играть в команде тренера Михаила Галактионова — в «Локомотиве». Запрещать хотеть и стремиться — нельзя. Но интересы клуба тоже важны – поэтому пока аренда. Так лучше для всех. И, в первую очередь, для самого Тимура», – заявил Мелик-Гусейнов в своих соцсетях.

Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». Он присоединился к «Пари НН» в 2021 году. В нынешнем сезоне за нижегородскую команду он отыграл десять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.