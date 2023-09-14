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Гаджиев прокомментировал заявление Карпина о том, что он может уйти из сборной России

Наставник допустил, что уедет в Эстонию.
14 сентября 2023 22:03
автор: Максим Скороходов

Тренер Гаджи Гаджиев оценил слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о том, что он может все бросить и уехать в Эстонию к семье.

«У любого человека действительно не беспредельный ресурс. Все может быть, и тут выбор за главным тренером. Это его работа, его жизнь, и определиться он должен сам, что для него важнее, что для него главное. Мы с вами должны будем просто согласиться с этим решением, и все. А говорить ему или советовать, должен он «Ростов» тренировать или сборную, никто не может. Это дело личное», - приводит «Газета.ru» слова Гаджиева.

Сборная России в сентябре уступила и сыграла в ничью с олимпийской командой Египта (1:1, 1:2) и разошлась миром с Катаром (1:1). «Ростов» с 7 очками занимает одиннадцатое место в РПЛ.

Контракт Карпина с национальной командой рассчитан до 31 июля 2024 года, а с «Ростовом» - до 31 мая 2026-го.

источник: «Газета.Ru»
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