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«Пачука» предложила Эдену Азару поиграть в чемпионате Мексики 

Ранее сообщалось, что бельгиец планирует завершить карьеру. 
14 сентября 2023 22:06
автор: Глеб Шевяков

«Пачука» выступила с обращением к бывшему форварду «Реала» и «Челси» Эдену Азару в своих соцсетях.

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист в ближайшее время может завершить профессиональную карьеру.

«Привет, Эден. Не хочешь ли приехать, поиграть за «Пачуку»?» — пишет пресс-служба мексиканского клуба.

По окончании сезона-2022/2023 Азар покинул «Реал» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Всего за мадридскую команду он провёл 76 матчей, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Он на протяжении семи лет выступал в составе «Челси».

источник: «Советский спорт»
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