Агент Бистровича допустил, что полузащитник может не вернуться в ЦСКА

Вукмил Вукмирица, агент хорватского полузащитника Кристияна Бистровича, прокомментировал переход своего клиента из московского ЦСКА в калининградскую «Балтику».

14 сентября было объявлено об аренде футболиста в калининградский клуб до конца сезона-2023/24.

«Криса тепло встретили в Калининграде. Надеюсь, что у Кристиана получится помочь команде. Вернётся ли Бистрович когда-нибудь в ЦСКА? Не знаю, узнаем после окончания аренды», – приводит слова Вукмирицы Metaratings.ru.

Бистрович перешёл в ЦСКА в 2018 году. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну». Летом 2023 года он вернулся в расположение ЦСКА, однако не провёл в составе армейцев ни одного матча. Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.