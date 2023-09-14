Глеб считает, что приезд ЦСКА на матч в Беларусь соберёт полный стадион 

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился мнением о возможном проведении матча между командами из России и Беларуси.

«На мой взгляд, если на матч с белорусской командой приедет такой соперник, как ЦСКА, любой клуб, думаю, соберёт полную «коробку». На фоне отсутствия еврокубков у российских команд – это хорошая идея. Согласятся ли на это ЦСКА, «Зенит», или какой-то другой клуб? Если воображать, то да, если такой топовый соперник приедет в Беларусь – это будет интересно», – приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что очная встреча медийный клубов «Амкала» и «Сахалинца» в рамках МФЛ состоится в Минске на стадионе «Борисов-Арена». Матч пройдёт в субботу, 16 сентября и начнётся в 17:00 по московскому времени.