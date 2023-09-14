Стал известен номер, под которым Сулейманов будет играть за «Локомотив»

Нападающий Тимур Сулейманов будет выступать за «Локомотив» под 9-м номером. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». Он присоединился к «Пари НН» в 2021 году. В нынешнем сезоне за нижегородскую команду он отыграл десять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

О сделке было объявлено в четверг, 14 сентября. Железнодорожники имеют право выкупить футболиста по ходу сезона-2023/2024.