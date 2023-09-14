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В «Локомотиве» прокомментировали возвращение Тимура Сулейманова в клуб 

Российский форвард будет снова выступать за столичную команду спустя два года после ухода. 
14 сентября 2023 22:48
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на то, что московский клуб арендовал нападающего Тимура Сулейманова у «Пари НН».

23-летний футболист будет играть на правах аренды в составе железнодорожников до конца нынешнего сезона. В сделку входит опция выкупа.

«Наш приоритет в работе — сделать упор на воспитание и поддержку своих кадров, подготовленных клубной академией «Локомотива». Тимур Сулейманов — один из ярких представителей нашей академии. Для получения футболистом игровой практики клуб согласовал аренду и его последующий трансфер в «Пари НН», где игрок проявил себя с лучшей стороны. Теперь он возвращается домой, где получит шанс побороться за место в основной команде. Все в его руках, клуб рассчитывает на него», — приводит слова Ульянова пресс-служба красно-зелёных.

Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». Он присоединился к «Пари НН» в 2021 году. В нынешнем сезоне за нижегородскую команду он отыграл десять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: ФК «Локомотив»
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