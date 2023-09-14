Дмитрий Селюк: «Ризеспор» интересовался Конате, но сейчас ему не стоит туда переходить

Дмитрий Селюк, агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, что его клиентом в летнее трансферное окно интересовался турецкий «Ризеспор».

«Ризеспор» интересовался Конате, но мы посчитали, что сейчас Мохамеду туда переходить не стоит. Многие клубы из Турции хотели и хотят приобрести Конате, но я им сразу сказал, что Мохамед до января точно останется в «Ахмате», – приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за грозненцев десять матчей, в которых отметился четырьмя голами. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. На счету форварда 17 матчей и два мяча в составе сборной Буркина-Фасо.