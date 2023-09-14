Акинфеев заявил, что перестройка в ЦСКА длится уже пять лет 

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что столичная команда с 2018 года находится в состоянии перестройки.

«Перестройка идёт давно. Когда в 2018 году ушли братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Ахмед Муса. Они все вместе стоили под 50 миллионов, хотя уже и были немолодыми. Мы потеряли тогда практически весь основной состав, были куплены ребята на перспективу. Но на дистанции оказалось, что большинство из тех ребят, по большому счету, не заиграло здесь. Их просто даже нет в команде. Так что перестройка длится и по сей день», — приводит слова Акинфеева «Российская газета», приводит слова 37-летнего футболиста «Российская газета».

ЦСКА является семикратным чемпионом России и шестикратным победителем чемпионата СССР. В сезоне-2004/2005 армейцы завоевали Кубок УЕФА. В финальном матче еврокубкового турнира красно-синие обыграли «Спортинг» со счётом 3:1, а Акинфеев провёл на поле всю игру.