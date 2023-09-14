Игроки системы «Реала» арестованы за распространение сексуального видео с несовершеннолетней

Четыре игрока, входящих в систему «Реала», оказались под арестом по подозрению в распространении интимного видео с участием несовершеннолетней девушки.

В среду, 6 сентября, полиция получила заявление со стороны матери жертвы. По её утверждению, один из игроков «сливочных» записал ролик интимного характера, на котором присутствует девушка, а затем распространил видео при помощи соцсетей.

Позже пресс-служба «Реала» сделала заявление по данному инциденту и сообщила, что клубу стало известно об этом эпизоде, а игроки уже дали показания полиции. Речь идёт о футболисте «Кастильи» и трёх игроках из состава «Реала С».

«Клуб примет меры, когда будет детально ознакомлен с фактами», – говорится в заявлении мадридцев.