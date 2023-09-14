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Селюк прокомментировал наказание Комитета по этике для Леонида Слуцкого

Специалист отстранён от футбола на год условно.
14 сентября 2023 23:51
автор: Александр Кожевников

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал наказание Комитета по этике для Леонида Слуцкого.

«Слуцкий давно уже сам себя дисквалифицировал. Назовите мне, кто и куда его пригласит. Он ушел в шоу-бизнес, приглашает знаковых спикеров и за счет этого его смотрят. Каждому свое, но я думаю, что это полный фарс. Слуцкий вряд ли думает про футбол. А если и думает, то про него уже вряд ли думают как про тренера какой-то команды», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа Слуцкий назвал журналиста «дебилом». Корреспондент спросил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу о его результативности, тот ответил угрозами, пообещав в следующий раз «засунуть телефон в одно место».

Слуцкий был отстранен на год от футбола условно и оштрафован на 100 тысяч рублей.

источник: «РБ-Спорт»
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