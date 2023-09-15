Сергей Семак сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о двух лучших футболистах современности.

По его мнению, Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду по многим параметрам.

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия», — цитирует Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

Напомним, на счету Месси четыре победы в Лиги чемпионов, титул чемпиона мира и семь «Золотых мячей». В активе Роналду пять побед в ЛЧ, победа в чемпионате Европы и пять «Золотых мячей».